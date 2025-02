Va fuori dalla Casa è finita Grande Fratello ultimi giorni per il concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata deltrasmessa lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato l’esito del televoto tra Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta. I primi a salvarsi sono stati Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti da Shaila Gatta e Giglio. Alfonso D’Apice, invece, è stato eliminato, mentre Iago Garcia ha ricevuto il via libera per continuare la sua avventura nella. Una notizia inaspettata per Alfonso e la sua cerchia di amici, scioccati dal risultato del televoto. Prima di lasciare definitivamente la, Alfonso D’Apice ha avuto l’opportunità di salutare la fidanzata Chiara Cainelli. “È impossibile, non ci credo”, ha detto lei, visibilmente sorpresa, dopo aver letto la busta con l’annuncio dell’eliminazione. “Mi raccomando fatti valere qui sempre con eleganza e pesa le parole”, ha consigliato Alfonso prima di fare il suo addio alla