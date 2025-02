Lapresse.it - Usa, Trump contro AP: “Bandita perché si rifiuta di seguire la legge”

L’Associated Press è statadallo Studio Ovale, dall’Air Force One e da alcuni eventi alla Casa Bianca“sidila”. Lo ha detto Donald, sottolineando che “non si chiama più Golfo del Messico”, ma “ora si chiama Golfo d’America“. “Loro non ci fanno favori e nemmeno io faccio loro favori”, ha aggiunto il presidente parlando con i giornalisti a Mar-a-Lago. Lo stra AP e Casa Bianca va ormai avanti da diversi giorni, dopo che la principale agenzia di stampa Usa, in ottemperanza alle proprie linee guida stilistiche, hato la nuova denominazione del Golfo del Messico, ribattezzato con un ordine presidenziale Golfo d’America per la parte che bagna gli Stati Uniti. AP: “Governo dice quali parole usare e si vendica con chi non segue ordini”“Il governo dice al pubblico e alla stampa quali parole usare e si rivale se non seguono gli ordini del governo.