Fanpage.it - Usa, scontro tra due aerei in aeroporto: almeno un morto e colonna di fumo in Arizona

Leggi su Fanpage.it

L'incidente aereo all'regionale di Marana, cittadina nella contea di Pima, in, ha causatoun decesso. Un piccolo velivolo in atterraggio si sarebbe scontrato con un altro velivolo fermo in pista.