Usa-Russia via a dialogo senza Ucraina Macron | Pronto a incontrare Putin

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Stati Uniti esi siedono al tavolo a Riad, in Arabia Saudita, per aprire ufficialmente ilsulla guerra ine porre le basi per l'incontro tra Donald Trump e Vladimir. Washington e Mosca parlano mentre Kiev rimane a guardare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si ritrova all'angolo, quasi come .