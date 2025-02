Thesocialpost.it - Uomo morto investito sui binari: ipotesi suicidio. Treni cancellati e disagi sulla linea

Dramma nella mattina di oggi, mercoledì 19 febbraio, alla stazione di Prato Porta al Serraglio, dove undopo essere statoda un treno. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente, ma l’più accreditata al momento è quella del.Leggi anche: Italia – Travolto e ucciso dal treno, dramma in stazione: tutto bloccatoCaosferroviaria Firenze-Prato-PistoiaL’incidente ha provocato gravialla circolazione ferroviaria.e ritardi significativi hanno colpito laFirenze-Prato-Pistoia, con la sospensione del traffico ferroviario tra Prato e Pistoia dalle 6 alle 8.talia ha comunicato che la circolazione è ripresa in modo graduale su un soloo e che la stazione di Prato è stata riaperta completamente intorno alle 9, con il traffico che si è poi progressivamente normalizzato.