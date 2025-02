Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 19 Febbraio, caos nel trono di Tina: segnalazione e abbandono

Nuove tensioni a. Durante ladel 192025,Cipollari ha dovuto dire addio al suo corteggiatore Angelo Perla. L’uomo è stato smascherato da una dama delover, che è stata contattata da lui su Instagram. Anche Maria De Filippi e Gianni Sperti sono intervenuti nella vicenda. Dopo un acceso confronto, Angelo ha preso una decisione inevitabile. Scopriamo cosa è emerso dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.192025: lasu Angelo PerlaLa partecipazione di Angelo Perla aldiCipollari ha preso una piega inaspettata. La dama Morena Farfante ha svelato alla redazione di aver ricevuto un messaggio da lui su Instagram. La notizia ha messo in dubbio le sue reali intenzioni, portando alla convocazione in studio per un chiarimento pubblico.