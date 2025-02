Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/02/25

La descrizione della scelta di Francesca Sorrentino nelle anticipazioni ditrasmetteva già un certo imbarazzo, ma vederla in onda devo dire che è stato molto, molto peggio.A un certo punto quando lei e Gianluca Costantino erano in piedi a centro studio, a darsi quei bacetti a stampo mezzi schifati, senza musica e senza petali (e sappiamo benissimo una Ale Amoroso da sparare in sottofondo agli Elios ce l’hanno sempre pronta in canna, così come i petali di cartapesta sono sempre pronti a scendere, basta premere un pulsante), devo dire che mi si è cringiata anche l’anima.Un epilogo senza senso, di un trono senza senso.Davvero, aver ripiegato in questo modo su Gianluca, soprattutto alla luce del fatto che – a quanto ne sappiamo – fuori di lì è durata 3 giorni, rende tutto ancora più ridicolo di quanto già non fosse.