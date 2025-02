Isaechia.it - Uomini e Donne, Fabio Cannone sparito dal parterre: ecco che fine ha fatto (e in compagnia di chi è!)

I fedeli telespettatori diavranno certamente notato l’assenza dinelle ultime puntate del dating show.Il 65enne, dopo aver lavorato cinquantacinque anni a Toronto, in Canada, è tornato in Italia (dopo aver vissuto qualche tempo in Spagna) e, su suggerimento dei cugini, ha deciso di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi.si è presentato aper corteggiare la storica dama Gemma Galgani ma la loro conoscenza non è proseguita a lungo. Poco dopo, per lui è scesa Elena N., con la qualeha avviato una frequentazione culminata in un bacio appassionato. Durante un confronto a centro studio, è emerso che il cavaliere avrebbe voluto andare oltre ma la dama lo ha invitato a rispettare i suoi tempi. Tra i due è così nato un battibma hanno comunque deciso di portare avanti la conoscenza.