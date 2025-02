Davidemaggio.it - Uno scapolo e 16 ladies per The Golden Bachelor

© US Warner Bros. DiscoveryLa ricerca dell’amore non ha età e The– Non è mai troppo tardi per innamorarsi vuole dimostrarlo. Il programma, in partenza stasera su Real Time in prima serata (ma già disponibile su discovery +), è la versione italiana della declinazione over dating più seguito della tv americana, in onda su ABC da oltre 20 anni e trasmesso in Italia su Canale 5 nel 2003.Nelle otto puntate, lo show punta a celebrare il trend dell’amore maturo. A guidare il pubblico in questo viaggio romantico sarà Ascanio Pacelli, conduttore e “testimonial” di come il vero amore possa nascere anche in televisione. Il format è incentrato sulla figura del, unod’oro over 60, Massimiliano Pace, pronto a rimettersi sentimentalmente in gioco.Nell’Uomini e Donne di Discovery, l’uomo incontrerà sedicie avrà modo di approfondire la conoscenza di ciascuna in una villa, dove si vivranno dinamiche di gruppo e single dates, appuntamenti esclusivi che potrebbero innescare alcune gelosie.