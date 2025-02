Università Federico II, per 8 studenti viaggio formativo in Cina

Leggi su Ildenaro.it

OttodellaII intraprenderanno unstraordinario inper partecipare al programma Young Envoys Scholarship – YES. Il progetto, che coinvolge complessivamente 100provenienti da 22 atenei italiani, è nato durante il Forum della Cultura organizzato a Pechino in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha coinvolto anche rettori diitaliane ecinesi.Dal 22 al 31 marzo, i giovani che prendono parte a YES avranno l’opportunità di immergersi completamente nella cultura cinese attraverso un programma ricco e variegato. Ilprevede visite a rinomate aziende cinesi e italiane operanti nel Paese, momenti di scambio con coetanei cinesi, esperienze di vita universitaria locale e partecipazione ad attività sportive e artistiche.