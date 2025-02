Forlitoday.it - Università, al via l'orientamento per gli studenti per scegliere il percorso di studio più adatto

Due giornate online, il 25 e il 26 febbraio, e in primavera - grande novità di quest’anno - due settimane in presenza: sono gli appuntamenti che l’di Bologna dedica nel 2025 all’, per mostrare le molteplici opportunità offerte a chi intraprende o prosegue undi.