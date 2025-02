Lanazione.it - Un’area buffer per l’autotrasporto : "Ottima idea, zone già individuate"

La proposta è stata lanciata nei giorni scorsi dal presidente dell’Associazione degli Spedizionieri Alessandro Laghezza: crearea servizio dei porti La Spezia e Marina di Carrara, per decongestionare le principali vie di accesso ai due scali dal traffico pesante. L’trova subito sponda dall’Adsp che accoglie favorevolmente la proposta "in linea con le iniziative che stiamo portando avanti già da tempo sul tema del" sottolinea il commissario straordinario Federica Montaresi. I rilevamenti effettuati da Adsp negli ultimi anni (anche grazie al sistema di tracciamento mediante boe installate al varco Stagnoni, utile a misurare i tempi di permanenza dei mezzi pesanti in porto) hanno messo in evidenza le principali problematiche, fornendo strumenti per costruire soluzioni anche in termini di servizi digitali a supporto del"alcuni già sperimentati e implementati".