Ilrestodelcarlino.it - Un’addetta stampa denuncia: "Aggredita da un tifoso mentre filmavo un diverbio"

"Chi fa informazione non deve essere visto come una minaccia". Sara Lucano, 30 anni, addettae social media manager del Bagnolo Calcio a 5, lo dice con fermezza dopo l’episodio che l’ha coinvolta sabato scorso al termine della sfida contro il Futsal Torrita (squadra di Siena), valida per il campionatodi Serie B maschile di calcio a 5. Una partita intensa tra gol (vittoria dei reggiana in terra toscana per 7-6), tensioni e un’espulsione per parte. Ma a pochi secondi dal fischio finale l’attenzione si è spostata fuori dal campo. Lucano, come di consueto, si era avvicinata ai giocatori per le interviste post-partita quando ha notato undel Torrita particolarmente agitato, intento a inveire contro un giocatore del Bagnolo. "Con questo campionato abbiamo iniziato a fare le interviste post-partita.