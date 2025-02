Panorama.it - Una scuola che pensi al lavoro

Leggi su Panorama.it

Non mi scandalizzo affatto nel sentire che il ministro Valditara intende reintrodurre l’insegnamento del latino nei primi anni delle scuole medie. Non penso che imparare quella che chiamano una «lingua morta» confligga con la richiesta delle aziende di avere una manodopera specializzata.«Caro Direttore, confesso di essere un nostalgico delle «3 I» berlusconiane, ma sentire Valditara che vuol riesumare il latino nelle scuole medie, mi ha fatto un po’ rabbrividire. Le nostre aziende continuano a chiedere a gran voce manodopera specializzata e noi italiani siamo rinomati all’estero per una profonda ignoranza linguistica. È vero che anche nell’inglese c’è quasi un 30 per cento di vocaboli di origine neolatina, ma sono vocaboli affini anche all’italiano e non è necessario retrocedere al latino per comprenderli.