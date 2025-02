Ilrestodelcarlino.it - Una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Prosegue a Vignola la tradizione di inaugurare una, simbolo di lotta allale, nel mese in cui cade San Valentino. Venerdì 21 febbraio è in programma il taglio del nastro della nuovainstallata al Parco Europa, nella zona Tunnel. L’appuntamento è per le 16, alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola, dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis e dell’assessora alle Politiche giovanili Elisa Cavani. La, di proprietà comunale, è stata recuperata dagli addetti nei magazzini comunali e poi restaurata e ridipinta dai ragazzi che frequentano il Centro giovani. La cerimonia si inserisce nel calendario di iniziative pensate in occasione della campagna internazionalelaOnebillionrising.