Una giornata di formazione al Palazzetto del Nuoto sulla "lettura del nuotatore"

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Unadirivolta ai tecnicidel”. Ildeldi Arezzo ha ospitato venti istruttori, maestri e allenatori di società di tutto il centro Italia per un’iniziativa dedicata a confronto, aggiornamento e condivisione di buone pratiche per migliorare l’insegnamento della disciplina ai diversi livelli, dalla scuolaall’agonismo. L’incontro è inserito in un calendario di più date che proseguirà fino a domenica 11 maggio dove, partendo da problematiche e bisogni dei tecnici, verranno affrontate tematiche pedagogiche e didattiche per arrivare a soluzioni concrete da applicare nel corso degli allenamenti quotidiani per ottimizzare l’apprendimento e le prestazioni sportive. La, tenuta da Marco Magara (direttore sportivo della Chimera), ha trovato il proprio fulcro nel ribadire l’importanza dell’osservazione dei singoli allievi come fondamento per impostarne il percorso di crescita, con un focus su diversi aspetti fuori e dentro la piscina quali emozioni, relazioni, comportamenti e azioni.