Un viaggio sonoro tra radici e innovazione: intervista ai Radio Lausberg

, con il nuovo album Akusticose Elettriche, continua ad esplorare il legame tra tradizione e modernità, mescolandoetniche calabro-lucane con sonorità contemporanee. Il disco, nato dalla collaborazione con artisti come Peppe Voltarelli, Finaz e Laura Mirò, affronta tematiche universali come la quotidianità, la guerra e l’identità culturale, sempre con uno sguardo attento alla speranza e alla bellezza delle cose semplici.In questa, il gruppo ci racconta la genesi del progetto, il suo approccio musicale e le riflessioni sociali che lo animano.Akusticose Elettriche sembra voler tessere un filo tra passato e futuro, tra tradizione e modernità. Qual è stato il momento in cui avete capito che questo equilibrio sarebbe diventato il cuore del disco?Nei nostri concerti, suonando sul palco e abbracciando le idee e i consigli di Finaz.