Unpubblicato dal Kyiv Institute of Sociology (Kiis) e ripreso dal Kyiv Indipendent ha smentito le dichiarazioni di Donaldriguardo alla popolarità di Volodymyr. Condotto tra il 4 e il 9 febbraio 2025, su un campione di mille persone in territori non occupati, ilha rivelato che il 57 perhanel proprio presidente e approva il suo operato, un aumento significativo di 5 punti percentuali rispetto a dicembre. Solo il 37 perintervistati ha dichiarato di non fidarsi di, una percentuale che era del 39 pernelprecedente.fa eco a Putin e spinge per nuove elezioni in UcrainaIl risultato contrasta nettamente con le parole di, che, senza citare alcuna fonte, ha affermato che il tasso di approvazione difosse sceso al 4 per