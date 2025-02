Ilfattoquotidiano.it - Un “serpente dagli occhi di gatto” spunta tra le banane: paura al supermercato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unvelenoso ha fatto capolino da una cassa diin undel New Hampshire, negli Stati Uniti, sorprendendo non poco i dipendenti. In particolare si trattava di un esemplare di Leptodeira Septentrionalis, anche noto come “di”. Viene definito “leggermente velenoso” ed è un rettile originario dell’Ecuador. Nessuno è rimasto ferito da questo singolare faccia a faccia, e l’animale è stato rimosso in sicurezza da un agente della NH Fish and Game e trasferito in un centro specializzato per rettili. Sebbene il suo veleno non sia mortale per l’uomo, può in ogni caso provocare irritazione o gonfiore qualora mordesse. Va detto, però, che si tratta di unche tende a essere “timido” e quindi a non aggredire. Di certo è un periodo – purtroppo – ricco da questo punto di vista.