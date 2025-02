Ilgiorno.it - Un project engineer bravo e che sappia bene il cinese

A Misinto, per azienda del settore consulenza ingegneristica si cerca 1 collaboratore da inserire nella posizione diper gestione delle attività di progettazione e coordinamento tecnico di commessa, suggerire e identificare azioni correttive per prevenire eventuali ritardi e/o criticità, gestire le relazioni con clienti e fornitori, eseguire rilievi sui veicoli e studi di fattibilità lavorando a stretto contatto con l’officina e la produzione. Si richiede esperienza di almeno 2 anni, diploma o laurea in ambito elettrico/elettronico o meccanico, ottima conoscenza di inglese e. Si offre contratto a tempo indeterminato. Cv a [email protected] , rif. 20JAN2512/12.1.