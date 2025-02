Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 24-28 Febbraio 2025: Scontro tra Vinicio e Gennaro!

Unalda lunedì 24 a venerdì 28: è il momento della resa dei conti per i Gagliotti.Unaltiene in pugnodopo l’affronto! Michele corre gravissimi rischi! Incontro rivelatore tra Alberto e Luca! Guido scopre che Mariella sta frequentando Mimmo! Una notizia su Damiano getta Viola nello sconforto! E’ crisi tra Filippo e Serena!Verità inquietanti, litigi, drammi, scoperte scioccanti e tantissime novità per molti protagonisti della soap! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 24a venerdì 28, annunciano episodi tutti da seguire! Le anteprime rivelano che, dopo aver aperto gli occhi su ciò che accade nei terreni di proprietà della sua famiglia, deciderà di affrontare una volta per tutte il fratelloil quale, senza farsi scrupoli, non esiterà a metterlo sotto pressione ed a farlo sentire in colpa.