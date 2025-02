Quotidiano.net - Un passo dal cielo 8, anticipazioni della sesta e ultima puntata del 20 febbraio 2025

Giovedì 20è in programma l’, attesissimadi “Undal8”, una delle fiction italiane più seguite del momento. La serie, trasmessa ogni giovedì alle 21.30 su Rai 1, ha subito una pausa per lasciare spazio alla programmazione del Festival di Sanremo. Cosa accadrà nel gran finale? Ecco qualche anticipazione. “Undal8:In prima serata su Rai 1 tornano le avventure dei protagonistisquadra del corpo forestale di San Candido, pronta a regalare emozioni fino all'ultimo. Nell’un colpo di scena fondamentale: vedremo Manuela in condizioni gravissime. Dopo essere rimasta bloccata in una grotta per diversi giorni, infatti, si erano perse le sue tracce. Se i sospetti di Vincenzo cadono immediatamente su Stephen Anderson, non così per Nathan, convinto che la verità sia altrove.