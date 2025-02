Ilfattoquotidiano.it - Un mese dalla presidenza Trump-Musk. La furia iconoclasta genera incidenti

A quasi undall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca, l’attenzione è stata catturata, negli ultimi giorni,politica estera, con le controverse mosse verso “paci ingiuste” in Ucraina e nel Medio Oriente. Sul fronte interno, tengono però banco le mosse spregiudicate di Elon, responsabile del Dipartimento per rendere più efficiente l’Amministrazione Pubblica, il Doge. Anche i critici del2, riconoscono che il magnate presidente e il suo sodale “si stanno muovendo con velocità vertiginosa e con forza bruta per cambiare la politica, la società e l’economia americane, ridefinendo nel contempo il ruolo degli Usa nel Mondo” – la citazione è dall’Ap.interpreta il suo ruolo essenzialmente come quello di un ‘tagliatore di teste’: elimina o demansiona funzionari ritenuti ostili al nuovo corso; licenzia in blocco addetti a settori giudicati superflui – ad esempio, chi controlla il rispetto delle regole e chi si occupa dei diritti di genere e del contrasto alle discriminazioni -; e, soprattutto, lancia una ‘offerta irrinunciabile’, prendere o lasciare, rivolta a tutti i dipendenti pubblici, andarsene subito ed essere pagati fino a settembre o restare (a rischio di essere ‘tagliati’ il giorno dopo).