Ilfoglio.it - Un giro a Borgo Pio, tra preghiere per il Papa e pochi pellegrini

Leggi su Ilfoglio.it

“Preghiamo per il. Quando lui non c’è, si sente. Figurarsi ora che è ricoverato. Siamo tutti in ansia per lui. Speriamo che il Giubileo non si trasformi in un Conclave.”. Raniero Mancinelli da 50 anni è un sarto storico del Vaticano, ha vestito cardinali e pontefici, e qui si respira tutta la preoccupazione per il ricovero di Francesco al Gemelli. E’ appena passata l’ora di pranzo e le strade diPio sono popolate ma tranquille, turisti ece ne sono, ma nella norma. Il Campidoglio s’era sbilanciato: arriveranno 30 milioni di. Per ora sotto la Porta Santa ne sono passati meno di un milione. “Per noi i numeri sono gli stessi dello scorso anno, anzi stiamo un 10 per cento sotto. Forse l’hanno sparata troppo grossa”, spiega la signora Lucia che, col marito Armando, è titolare del ristorante Arlù.