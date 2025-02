Ilfattoquotidiano.it - Un “bacio” lungo 10 ore a un cuore sollevato, così alle Molinette di Torino hanno asportato un tumore

Si chiama posizionatore cardiaco e funziona come se desse unala cui viene collegato.è stato possibile un delicato intervento chirurgico di dieci ore all’ospedalediche ha permesso di salvare un uomo di 55 anni, dopo che, come spiega una nota, vari centri avevano rifiutato il rischio. L’intervento è stato eseguito il giorno di San Valentino e il paziente è in buone condizioni. Per asportare la massa, un timoma (neoformazione del timo) di venti centimetri che comprimeva il polmone sinistro e che, nonostante la chemioterapia era arrivato a invadere il, sono intervenuti chirurghi toracici e cardiochirurghi.Oltre ad aprire completamente il torace e la cavità pleurica, in questo caso particolare è servita anche l’apertura del pericardio (il “sacco” che contiene il), per avere accessostrutture vascolari più profonde, dietro il