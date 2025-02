Bergamonews.it - Un anno e quattro mesi in primo grado per Andrea Cassarà: “Dimostrerò la mia innocenza”

Il gup del tribunale di Brescia ha condannato inad unl’ex campione olimpionico, nell’organigramma della società sportiva con sede in via Fantoni, che nell’ottobre 2023 era stato indagato per produzione di materiale pedopornografico. L’accusa è stata cambiata in tentata interferenza illecita nella vita privata.La denuncia era stata presentata da una 15enne che, mentre faceva la doccia negli spogliatoi di un centro sportivo bresciano, avrebbe visto una mano reggere un telefonino attraverso una grata, come a volerla filmare.La ragazzina ha raccontato ai carabinieri di aver gridato, facendo così allontanare la persona che reggeva lo smartphone e che lei non ha riconosciuto.Nei giorni successivi i militari si sono presentati alla palestra, dove hacquisito i video delle telecamere di sicurezza interne ed esterne.