Umbria Pride, la data ufficiale: il 5 luglio sfilata arcobaleno a Terni

, 19 febbraio 2025 –2025, c'è la: il 5il corteo regionale sfilerà per la prima volta a. Lo ha annunciato il comitato organizzatore di, composto da ESeDomaniAssociazione LGBTQIA+, Agedo, Omphalos LGBTQIA+, Famiglie, Ameliae Rete Lenford. La manifestazione è un punto di riferimento inper la promozione e la tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie, queer, intersex, asessuali e di tutte le soggettività della comunità LGBTQIA+ umbra. Ogni annocoinvolge migliaia di persone con una costellazione di eventi dedicati alle tematiche LGBTQIA+. Un momento aperto a persone di tutte le età per parlare di inclusione e parità. Quest’anno, per la prima volta,si terrà a