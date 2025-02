Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, stavolta è furioso: mazzata terrificante

, c’è enorme amarezza dopo la sospensione per tre mesi. E la sentenza lo ha mandato su tutte le furieSe alla fine, pensando a quello che avrebbe potuto rischiare senza nessun accordo, perché oggettivamente non sappiamo quello che avrebbe deciso il Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada, pensiamo tutti cheabbia fatto bene a trovare un patto per 3 mesi di sospensione, ci sono delle persone vicine al tennista azzurro che forse la pensano allo stesso modo ma che non riescono a trattenere il loro stato d’animo.(Lapresse) – Ilveggente.itUno di questi è Filippo Volandri, capitano della nazionale azzurra che per due anni di fila ha vinto la Coppa Davis – nel secondo annoè stato protagonista assoluto – che ai microfoni di Super Tennis, il canale che la Fitp ha dedicato appunto a tutto il mondo che è collegato alla federazione – ha espresso il suo parere sulla questione attaccando in maniera pesante la Wada.