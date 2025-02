Ultim’ora Juve | accordo trovato firma Osimhen

Leggi su Sportface.it

L’intento del Galatasaray è quello di riscattare l’attaccante nigeriano dal Napoli dopo le sue ultime prestazioni, ma non sarà così. L’ex Napoli ha appenal’per lasciare Istanbul.Victorcontinua a essere un elemento chiave per il Galatasaray nella Super Lig turca. Nell’ultima partita, ha segnato una doppietta decisiva nella vittoria per 2-1 contro il Rizespor, portando il suo totale stagionale a 19 gol e 5 assist in 24 presenze. Questa performance ha consolidato il primato del Galatasaray in campionato con un vantaggio di sei punti sul Fenerbahçe e, ovviamente, ha ridato lustro a un attaccante che non aveva lasciato benissimo il campionato di Serie A.Non è un segreto chesia il sogno proibito di molte squadre, tra le quali lantus che in estate probabilmente si ritroverà orfana di Dusan Vlahovic e con il riscatto di Kolo Muani che, al momento, non è per niente scontato.