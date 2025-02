Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Thuram e Carlos Augusto, designato l’arbitro per il match contro il Genoa

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIOdi MARTEDI’ 18 FEBBRAIOdi LUNEDI’ 17 FEBBRAIOdi DOMENICA 16 FEBBRAIOdi SABATO 15 FEBBRAIOdi VENERDI’ 14 FEBBRAIOdi GIOVEDI’ 13 FEBBRAIOdi MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIOArbitroil fischietto per la sfida di San Sirodi: ecco chi saràracconta: «Inzaghi è speciale, prendo in giro Mbappé per un motivo.