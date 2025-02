Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mercoledì 19 febbraio spazio l’informazione il papa durante le giornate nella camera al Gemelli si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona Francesca questa tua diagnosticata una polmonite bilaterale non è sottoposto ad una somministrazione supplementare di ossigeno almeno in forma stabile ed è autoventilato o dicono fonti vaticane fanno sapere che il cuore del Pontificio ed è molto bene per voi ha trascorso una notte tranquilla che stamattina si è svegliato Ho fatto colazione nel pomeriggio sarà diffuso il nuovo bollettino con aggiornamenti medici Riposo assoluto prescritto prevede che non riceva visite a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte dopo giorno consecutivo di attacchi degli hacker film russi No Name Alitalia 2001 istituzioni Finanziarie di industrie degli armamenti Oltre alle aziende del trasporto pubblico tra i colpiti Medio Banca nexi Benelli fiocchi Daniel alcuni dei siti bersagliati dagli attacchi non sono raggiungibili agenzia per la cybersicurezza nazionale intervenuta per avvitare i target è e dare supporto per ripristino delle funzionalità complete in Ucraina la Russia si rappresenta una minaccia per L’esistenza stessa dell’Europa dice un’intervista le parisien il presidente francese Macron che ci tali azioni di mosca alla frontiera della Polonia gli attacchi Cyber in tutti in altri paesi con attentati come in Gran Bretagna con colazione delle informazioni o dei processi elettorali innia combinate esplicite di attraverso la sua dottrina nucleare intanto via libera degli ambasciatori noi al tredicesimo pacchetto di soluzioni contro la Russia nella lista nera anche altre 83 imbarcazioni della cosiddetta lotta Ombra del Cremlino nella notte in un attacco di droni rossi sulla destra 170000 persone sono rimaste Senza luce e riscaldamento Ma se vede il presidente ucraino zielinski cronaca in chiusura la procura diha chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio relazione a Leonardo 2019 20 e 21 oltre al presidente del club la richiesta di giudizio riguarda la sua calcistica il braccio destro del Patron Andrea Chiavelli a 102 procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalladei difensori manolas nell’estate del 2019/20 l’acquisto dell’attaccante del 2020 della squadra francese del il era l’ultima notizia Grazie per averci seguito alle Muse e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa