Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivato ieri sera intorno alle 19:30 il bollettino serale sulla salute di Papa Francesco la nota del Vaticano riporta a chi gli esami di laboratorio La geografia del torace le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso l’infezione polimicrobica insorta su un quadro di bronchiectasie bronchite asmatiforme è richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica e antibiotica e rende il trattamento terapeutico più complesso La TAC al torace di controllo la qual è il santo padre è stato sottoposto ieri pomeriggio per scritta dall’equipe arrivati cane da quella medica della fondazione Policlinico Gemelli ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale e che ha richiesto un ulteriore terapia farmacologica Papa Francesco è comunque di umore il Regno Unito starebbe valutando la possibilità di spiegare una missione di pattugliamento aereo sul Ucraina invece di inviare truppe di terra sul suo territorio per garantire la sicurezza del paese era riferito al quotidiano Times citando fonti domenica il primo ministro britannico che è starmer ha fermato che Regno Unito era pronta di spiegare le sue truppe in Ucraina per garantire la sicurezza del paese se necessario e svolgere un ruolo di primo piano nella c’era il lavoro sulle garanzie di sicurezza per Kiev i media britannici hanno riferito che il potenziale dispiegamento di truppe britanniche non potrebbe lasciare le forze armate dei paesi paesi vulnerabili l’ex Capo di Stato Maggiore britannico il generale David Richard ha osservato che il paese non è abbastanza personale per inviare le forze in Ucraina nell’ambito della visita di stato due giorni a Podgorica Montenegro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata al palazzo presidenziale d’ora ci dice TIM raccolta l’omologo montenegrino Yahoo dopo gli onori militari è preso il via il colloquio fra due capi di stato al termine i colloqui allargati alle delegazioni serve un mondo che rispetti il diritto internazionale ha detto Mattarella sottolineando come sia indispensabile l’allargamento dell’Unione Europea i balcani occidentali auspicato che la Russia torni a rispettare il diritto e la carta o non è una pace giusta non fittizia traina di movimento palestinese hamas ha suonato di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi italiani durante la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco di Gaza con Israele che dovrebbe fermare definitivamente guerra riferito Al Jazeera citando Il portavoce di hamas ha Demi Car Team tutti gli ostaggi verrebbero rilasciati in una sola volta con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo delle truppe italiane dalla striscia di Gaza ieri il vice capo dell’ufficio politico di hamas Kahlil alalia affermato che ammazza avrebbe rilasciato 6 ostaggi sabato e consegnato i corpi di altri quattro giovedì Sport Champions Atalanta Club brugge finisce 1 3 la dea fuori Milan Feyenoord 11 olandesi agli ottavi dopo la sconfitta dell’andata i rossoneri avrebbero dovuto vincere con due gol di scarto compito Arduo per la Bea che era stata sconfitta in trasferta per 2 a 1 una serata da dimenticare per le italiane ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto rimanete qua In collaborazione con Agenzia Italia Stampa