Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di gelo Stati Uniti Russia al vertice di riad a tempo debito il via negoziati sul Ucraina squadra di alto livello tratterranno per la fine della guerra tutti facciano concessioni dice ministro degli Esteri Russo lavrov ti considero inaccettabili peacekeeper al confine con Chi attacca zielinski e lui la sua squadra vanno fatti I Legionari meritano bacchettate sulle mani il segretario di stato americano Rubio apre alla presidenza dell’Unione Europea al tavolo e tratta dice i colloqui con la Russia Sono andati molto bene sono più fiducioso di prima per il presidente americano in oltre 6 paesi europei vogliono inviare truppe in Ucraina dopo l’accordo agli Stati Uniti va bene Non ho intenzione di ritirare le truppe americane dall’Europa dopo l’accordo in Ucraina nessuno me lo ha chiesto e non voglio farlo dice da Mara lago la Russia giorni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di un in ufficio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto della Carta delle Nazioni Unite ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella dopo l’incontro con il presidente del Montenegro milatovic a Podgorica mondo chi rispetta il diritto internazionale aggiunto Quando era nato a una torre robusta non può inclinarla in Ucraina l’auspicio è che ti raggiungo una pace giusta e non fittizio fragile ultima chiamata di draghi in Europa al parlamento di Strasburgo se tra noi la sicurezza dell’Unione dell’Ucraina servono 800 miliardi l’anno di investimenti il debito comune super all’unanimità voltiamo pagina esami di laboratorio la radiografia del torace le condizioni cliniche di Papa Francesco continuano a presentare un quadro complesso lo comunica alla sala stampa Vaticana la TAC al torace di controllo la qual è il santo padre sta tutto a posto Ieri pomeriggio ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale che richiesto un ulteriore terapia farmacologica ma il papà è di buon umore prega riposo e vuole essere pronto per la Pasqua e anche è ricoverato al Gemelli da venerdì mattina non rinuncio a governare la chiesa dall’ospedale ha accettato la rinuncia la diocesi di Bayeux comò in Canada presentata da mestiere Jean Pierre Brice 75 anni accusato di abusi sessuali nella classe action contro l’arcidiocesi di Quebec il pontefice però non sarà domenica la messa del Giubileo dei diaconi ma punta a recuperare le forze al più tardi per la pasta il governo non risponderà durante il Question Time alla camera due interrogazioni urgenti sull’uso di Paragon software spia dell’ azienda israeliana ha presentati da Italia viva PD appellandosi all’articolo 131 del regolamento di Montecitorio che gli permette di rifiutare di rispondere alle interrogazioni le unichedivulgabili già fornite ogni altro aspetto è classificato informative solo al copasir a delle opposizioni la mancata risposta è un grave vulnus al principio di trasparenza e la funzione di controllo che il Parlamento volgere sull’operato del governo scrivono in una lettera al Presidente Fontana e risultato positivo alla sice negativa cocaina o piace il padre della piccola Giulia la bimba di 9 mesi di Acerra provincia di Napoli che sarebbe stata sbranata dal cane di famiglia Tyson mentre era a letto accanto al papà acquisito i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona in cui si trova l’appartamento dove la bimba abitava con i genitori al primo piano del popoloso quartiere nei l’obiettivo di verificare eventuali spostamenti dell’uomo di minuti quella bimba è morta in casa oltre a Tyson un pitbull ho visto di microchip e c’era anche un altro cane forte il Milan esce ai play-off dalla Champions League eliminato dal Fire Nord dopo la Vittoria 10 l’andata gli olandesi Hanno pareggiato 1 a 1 a 0 qualificandosi per gli ottavi di finale Atalanta eliminata con la vittoria Bergamo dei belgi che accedono agli ottavi dopo il successo Perdona l’andata i belgi hanno vinto 3-1 e per il tennis giornata Novak Djokovic che canta un duro colpo in campo il terbo esce per mano di Matteo berrettini al primo turno del torneo ATP 500 emiratino chi lo avrebbe dovuto rilanciare dopo il in semifinale per infortunio agli Australian Open contro Alexander serve e noi ci fermiamo qui a voi lavori di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa