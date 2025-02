Secoloditalia.it - Ultima Generazione, sfregio degli eco-vandali alla Camera. Tanto le toghe rosse li difendono… (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Frutta e verdure marce sulla scalinata delladei Deputati (). Ecco di nuovo in azione gli eco-di. Protastano contro il “sistema marcio”. Vogliono “il prezzo giusto” per questi generi alimentari. Ma poi a mo’ digettano via cipolle, finocchi e arance che rotolano in questa ennesima sceneggiata. Protestano in tal modo delirante conttro l’emergenza climatica. Siamo abituati alle loro alzate d’ingegno: fango sulla Basilica di San Marco, letame davanti al Viminale, vernice su opere d’arte, statue; con costi di ripulitura che gravano suia cittadini. Per non parlare delle strade bloccate, ambulanze fermate e disagi vari. Anche stavolta sono interventi Carabinieri e Polizia già di stazionamento nella piazza per fermare i manifestanti.: frutta e verdura marciaUno di loro ha spiegato all’agenzia Dire: “Protestiamo contro la speculazione della grande distribuzione, in una situazione già molto in difficoltà per la crisi climatica, vogliamo un’Italia in cui sia possibile ancora mangiare e coltivare con dignità per tutti”.