Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Roma, lancio della campagna “il giusto prezzo” stiamo soffocando

Leggi su Puntomagazine.it

Siamo al fianco degli 1,3 milioni di imprenditori agricoli che hanno chiuso le attività agricole e dei consumatori affamati dalla GDO, 19 febbraio 2025 – Questa mattina,è tornata in azione per ilnuova“Il”. Alle ore 9.05 sulla scalinata monumentale di accesso alla Camera dei Deputati in Piazza del Parlamento, 7 persone di, hanno sparso lungo la scalinata il contenuto di sacchetti pieni di cibo scartato dalla GDO (Grande Distribuzione Industriale), poi si sedute e messe dei sacchetti con i brandGDO, per simulare il soffocamento di un sistema che strangola i produttori, lasciando loro la briciole del proprio lavoro, e affama i consumatori che non arrivano a fine mese. Hanno poi srotolando striscioni con scritto “Il” e “”.