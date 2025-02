Terzotemponapoli.com - Ulivieri: “Il Napoli? Ha il vantaggio dell’unico impegno stagionale”

Il presidente dell’Assoallenatori Renzoa Radio Marte nel corso di ForzaSempre ha parlato della lotta Scudetto e deldi Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.: “Il Milan ha pagato l’espulsione su cui ci sarebbe qualcosa da dire”Così il presidente di Assoallenatori: “Milan e Atalanta fuori dalla Champions? Ci siamo rimasti male tutti, il Milan ha pagato l’espulsione su cui ci sarebbe qualcosa da dire. Non credo ci fossero gli estremi per l’espulsione di Theo, ma il tuffarsi è cosa da combattere, si va giù troppo facilmente. Ieri non mi sembrava ci fossero gli estremi. Si gioca tanto e lo stiamo pagando. Ilfin qui pare la più solida e con una continuità superiore alle altre: squadra solida che quando non può vincere pareggia e questo è fondamentale ed anche a livello di spettacolo stiamo vedendo dei miglioramenti da parte della squadra di Conte.