Ucraina | Zelensky Trump vive in una bolla di disinformazione

Torino, 19 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyrha accusato Donalddi spargere, il giorno dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Kiev di aver iniziato la guerra con la Russia. Lo riporta la Cnn. “Purtroppo, il presidente, per il quale ho grande rispetto come leader di una nazione che rispettiamo molto, per il popolo americano che ci ha sempre sostenuto,in unadi”, ha dichiaratoparlando con i giornalisti a Kiev.