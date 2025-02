Tpi.it - Ucraina, Zelensky risponde al presidente Usa Donald Trump: “È disinformato. Voglio porre fine alla guerra quest’anno”

Leggi su Tpi.it

Ildell’, Volodymyr, ha risposto agli attacchi di, affermando che il leader degli Stati Uniti vive in uno “spazio di disinformazione” creato dRussia e annunciando di voler “”, in cambio di adeguate “garanzie di sicurezza” dai partner occidentali.“Vogliamo garanzie di sicurezza, perché vogliamo”, ha dettodurante una conferenza stampa tenuta oggi a Kiev, il giorno dopo l’incontro avvenuto ieri a Riad, in Arabia Saudita, tra il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha avviato i negoziati tra Washington e Mosca dopo tre anni di gelo seguito all’invasione dell’ordinata da Vladimir Putin.Ma in questa occasione il leader di Kiev ha anche volutore agli attacchi personali ricevuti ieri dache, durante una conferenza stampa dsua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, aveva capovolto la narrazione fin qui adottata dagli Usa sul conflitto e attaccato il governo ucraino con argomenti spesso usati dal Cremlino.