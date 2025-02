Lapresse.it - Ucraina, Zelensky al contrattacco: “Se qualcuno vuole sostituirmi non ci riuscirà”

Volodymyrva aldi Donald Trump dopo le parole del Capo della Casa Bianca sulle responsabilità dell’nel conflitto e sull’impopolarità dello stesso presidente di Kiev e dopo l’incontro tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a Riad.: “Senon ci”“Purtroppo, il presidente Trump, per il quale ho grande rispetto come leader di una nazione che rispettiamo molto, per il popolo americano che ci ha sempre sostenuto, vive in una bolla di disinformazione”, ha dichiaratoparlando con i giornalisti a Kiev. “Sevolesseadesso, non ci”, ha puntualizzato poi durante un’intervista al talk-show tedesco ‘Maischberger’. “Se domani l’verrà ammessa nell’Ue e nella Nato, se le truppe russe si ritireranno e avremo garanzie di sicurezza, allora non ci sarà più bisogno di me, allora penso di aver ottenuto tutto.