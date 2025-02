Ucraina Trump rompe con Zelensky | ora dialogo con Mosca

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'amministrazioneaccelera per una soluzione della guerra in, incontra la Russia per la prima volta dal febbraio 2022 e per Volodymyrsi annunciano giorni difficili, ormai all'angolo e forte solo del sostegno dell'Europa, a sua volta rimasta fuori dalle trattative di Riad. Le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti .