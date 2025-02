Lapresse.it - Ucraina: Trump, l’Europa non è riuscita a portare la pace

Washington (Usa), 19 feb. (LaPresse) – “Stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, cosa che tutti ammettono solo ‘’ e l’amministrazionepossono fare. Biden non ci ha mai provato,non èlae Zelensky probabilmente vuole mantenere in funzione il ‘treno della cuccagna’”. Lo scrive Donaldin un post su Truth. “Amo l’, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo Paese è in frantumi e in MILIONI sono morti inutilmente”, scrive il presidente Usa.