Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Travaglio: “Spendere 50 miliardi in più all’anno in armi tagliando il welfare è un’ipotesi agghiacciante”. Botta e risposta con Gruber

“Ieri in quell’incredibile vertice europeo a Parigi il premier britannico Keir Starmer ha detto che andrebbe tagliato ile che si dovrebbero comprare più, una roba da portarlo via con l’ambulanza.50in piùpere progettare folli piani di riarmoilè una ipotesi semplicemente“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco, in un serratocon Lillisull’ipotesi che l’Europa spenda almeno il 3% del suo Pil per le.“Se gli americani non ci offrono più il loro ombrello di difesa militare – obietta– è chiaro che l’Europa dovrà arrangiarsi di più da sola e che andranno investiti più soldi in armamenti”.“O forse quei soldi vanno spesi meglio – replica– Immagina quanto costi un esercito unico europeo o almeno un esercito con degli armamenti compatibili, anziché 27 eserciti con armamenti che non si parlano”.