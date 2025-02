Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Travaglio a La7: “Ue ora piagnucola perché è tagliata fuori dai negoziati di pace, ma per 3 anni ha parlato solo di guerra e riarmo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho visto l’Unione europea per 3parlare un linguaggio di, soltanto di, sempre di, sempre di armi e di vittoria finale contro la Russia. La notizia è che l’hanno persa la, l’abbiamo persa insieme all’“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, risponde alla conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, che gli chiede lumi sul titolo della prima pagina di ieri del quotidiano, insinuando una sintonia con il leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui Trump meriterebbe il Nobel della.“Hanno dato il Nobel dellaa Obama – replica– quindi, se Trump veramente riuscisse a far finire lain, il Nobel a lui sarebbe un po’ meno ridicolo. Dopodiché io non faccio i titoli in base a quello che dice Salvini, di cui non me ne importa niente.