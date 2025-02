Cityrumors.it - Ucraina-Russia, Trump rivela: “Vedrò Putin entro febbraio ma deluso da Zelensky”

Il presidente degli Stati Uniti non fa che correre e andare avanti spedito sui colloqui di pace, ma ci sono alcuni imprevistiva avanti ma deve stare attento a non bruciarsi. E’ questo il rischio che sta correndo sul conflitto tra. Durante una conferenza stampa in Florida, il presidente Usache a breve “incontrerò“, ma allo stesso tempo si dice “da quanto si sta dicendo in“. E in tutto questo c’è l’Europa che cerca di recuperare terreno e addirittura avanza l’idea di inviare truppe di pace. Insomma, una bel casotto rischia di alimentarsi e diventare sempre più grande e caotico.: “mada” (Ansa Foto) Cityrumors.itAlla domanda se appoggerà lo stazionamento di truppe europee di mantenimento della pace in, il Presidente Donaldha risposto che non avrebbe “alcuna obiezione”.