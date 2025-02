Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Felice di incontrare Trump, ma servono preparativi”

Il presidente russo Vladimirha dichiarato che vorrebbeil presidente degli Stati Uniti Donald, ma l’incontro deve essere preparato per renderlo produttivo. “Abbiamo il desiderio di tenere un incontro del genere e vorrei tenere questo incontro. Ma ripeto ancora una volta, deve essere preparato in modo che porti un risultato“, ha detto Il capo del Cremlino. “ha cambiato la sua posizione. Ha detto sì, ci vorranno sei mesi per la soluzione. Nessuno esclude l’da questo processo”, ha aggiunto