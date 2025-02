Panorama.it - Ucraina: nuovo summit di emergenza a Parigi. Tutti gli aggiornamenti

Giorni concitati per le cancellerie europee. Sul tavolo il futuro dell’. Lunedì aè stato convocato undiper riunire i principali leader del Vecchio continente. Risultati? Nessuno. L’idea di Macron non è andata oltre i mantra ripetuti nel corso di questi anni. Serve una strategia comune sulla difesa. Ma poi a prevalere sono le differenze di vedute. La Germania frena sull’invio delle truppe mentre la Gran Bretagna si dice favorevole. Il rischio è che l’Unione europea venga tagliata fuori dai giochi una volta per tutte. Nella giornata di ieri in Arabia Saudita è andato in scena l’incontro tra russi e statunitensi. Come ha raccontato Panorama, entrambe le delegazioni lo hanno definito “positivo”. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato di un “primo passo di un lungo e difficile cammino” per porre fine alla guerra.