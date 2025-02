Ilfogliettone.it - Ucraina, “molto positivi” i colloqui tra Usa e Russia. Entro febbraio, incontro Trump-Putin

In una conferenza stampa tenutasi a Mar-a-Lago, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha definito “” itra Washington e Mosca per porre fine alla guerra in, aggiungendo di essere “fiducioso” nella volontà russa di fermare “la barbarie” in corso. “Soldati russi e ucraini muoiono a migliaia ogni settimana. Vogliamo fermare questa guerra insensata, che non sarebbe mai dovuta iniziare”, ha dichiarato, riferendosi ai negoziati mediati dall’Arabia Saudita a cui hanno partecipato solo Stati Uniti e.Verso unconha criticato l’amministrazione Biden per non aver risolto il conflitto in tre anni: “Se fossi stato presidente, questa guerra non sarebbe scoppiata”. Ha inoltre annunciato un probabilecon il leader russo Vladimirfine, probabilmente sempre in Arabia Saudita, senza però specificare date.