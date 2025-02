Ucraina, Macron convoca nuova riunione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Il presidente franceseha annunciato per oggi lazione di un nuovo vertice,in videoconferenza,sulla sicurezza europea e l'"con diversi Stati europei e non". L'Eliseo non ha precisato quali siano i Paesi partecipanti, ma in base a quanto apprende l'Ansa da fonti a Parigi, si tratterebbe di Norvegia, Canada, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia, Romania, Svezia, Belgio e i tre Paesi Baltici: Estonia, Lettonia e Lituania.