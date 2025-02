Tpi.it - Ucraina, l’Ue continua a imporre sanzioni alla Russia: bandito l’import di alluminio primario e l’export di console per videogiochi

L’Unione europeacontro lain conseguenza dell’invasione dell’, malgrado l’avvio dei colloqui tra gli Stati Uniti e il Cremlino. Come annunciato sui social dpresidente della Commissione Ursula von der Leyen, una riunione dei diplomatici delha raggiunto oggi un accordo sul sedicesimo pacchetto didacontro Mosca, che prevede, tra l’altro, il bando alazione dirusso, limiti all’esportazione diperine l’inserimento nella black list comunitaria di altri 48 individui e 35 organizzazioni e di 73 nuove navi della cosiddetta “flotta ombra” usata dal Cremlino per esportare petrolio e acquistare munizioni.L’intesa, che in gran parte rispecchia la proposta presentata negli scorsi giorni proprio dCommissione europea, sarà discussa dai ministri degli Esteri dell’Unione nel vertice previsto lunedì 24 febbraio a Bruxelles, che celebrerà il terzo anniversario dell’invasione russa dell’