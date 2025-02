Tpi.it - Ucraina, il presidente Usa Trump attacca Zelensky: “Poteva raggiungere un accordo prima con la Russia”

Ildegli Stati Uniti, Donald, ha accusato l’di aver iniziato la guerra con lando il capo di Stato di Kiev, Volodymyr, affermando che “avrebbe potutoun” con Mosca.Dopo aver escluso il governo ucraino (e l’Europa) dai primi colloqui tra Stati Uniti etenuti ieri a Riad, in Arabia Saudita, per porre fine all’invasione russa, l’inquilino della Casa bianca ha anche accusato Kiev di non aver organizzato nuove elezioni durante il conflitto, riprendendo un tema già caro al Cremlino che mette in dubbio la legittimità dell’attuale leadership dell’.Le dichiarazioni del magnate repubblicano hanno alimentato nuovi timori in Europa, dove i vari governi temono che gli Usa possano cercare di imporre undi pace favorevole allamalgrado le sue violazioni del diritto internazionale, e contraddicendo direttamente le rassicurazioni fornite ieri dopo l’incontro di Riad dal segretario di Stato Marco Rubio, che aveva parlato di un’intesa “equa per tutte le parti”.